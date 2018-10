imago stock&people Bild: imago stock&people

- Die Freude am schaurigen Grusel

Blutbefleckte Kinder, Gespenster und Hexen huschen auch in Deutschland immer häufiger an Halloween durch die Dämmerung. Doch die Freude am Grusel ist älter: Ursprünglich wurde in der Nacht vor Allerheiligen an tote Seelen im Fegefeuer gedacht. Wir freuen uns über Angst so sehr, weil wir eine Mischung aus Faszination mit intuitivem Gefühl der Sicherheit verbinden, erklärt der Biopsychologe Peter Walschburger von der FU Berlin.