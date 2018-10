Bild: imago stock&people

Mi 31.10.2018 | 09:25 | Interviews

- Noch ein Mal eine Mall für Berlin?

67 Shoppingzentren gibt es in Berlin. Am Reformationstag, pünktlich wenn die Brandenburger frei haben und traditionell zum Einkaufen nach Berlin fahren, eröffnet eine weitere Mall mitten im Zentrum der Stadt. Warum nimmt der Trend kein Ende? Mit Thomas Krüger, Professor für Stadtplanung, spricht Martin Krebbers am Mittwochmorgen über die Entwicklung Berlins zur Shoppingzentrums-Hauptstadt.