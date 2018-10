Reuters/POOL/Schmidt Bild: Reuters/POOL/Schmidt

Di 30.10.2018 | 13:45 | Interviews

- "Zu wenige deutsche Unternehmen investieren in Afrika"

Elf Staats- und Regierungschefs aus Afrika wollen am Dienstag in Berlin gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern von Weltbank, Internationalem Währungsfonds und Unternehmen diskutieren, wie Rahmenbedingungen für Investoren in Afrika verbessert werden können. Beim "Compact With Africa" sollen auch deutsche, mittelständische Unternehmen motiviert werden, mehr in Ländern wie Ghana, Tunesien oder Äthiopien zu investieren, sagt Volkmar Klein (CDU), Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Unions-Bundestagsfraktion.