- Das Ende der Ära Merkel

Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und möglicherweise auch Friedrich Merz gibt es gleich drei prominente Bewerber, Angela Merkel als CDU-Chefin beerben wollen. Merkel hatte am Montag angekündigt, dass sie erst den Parteivorsitz und 2021 auch die Kanzlerschaft abgeben will. "Sie hat geordnet das Feld freigemacht - das ist historisch beispiellos", sagt Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im Inforadio.

"Das ist weder Konrad Adenauer gelungen noch Helmut Kohl", erklärte von Lucke. "Die Männer der CDU mussten sich in aller Regel aus dem Amt tragen lassen." Damit habe Merkel ihren Wunsch nach einem geordneten Rückzug durchgesetzt. "Aber es ist natürlich die Eröffnung für eine gewaltige Auseinandersetzung in der CDU. Das hat es in dieser Weise auch noch nicht gegeben - ein echter Wettstreit in einer echten Richtungsentscheidung." Es gehe mit Annegret Kramp-Karrenbauer nun entweder liberal weiter oder eher konservativ mit Jens Spahn oder Friedrich Merz.

Merkel hatte bei ihrer Pressekonferenz am Montag gesagt, dass sie selbst keine Empfehlung für einen Kandidaten abgeben wird. Von Lucke glaubt ihr, dass sie sich tatsächlich nicht einmischen wird. "Sie weiß genau, dass eine Parteinahme für ihre Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer dieser nicht unbedingt nützen muss. […] Und auch diese Freiheit, die sich Angela Merkel jetzt gerade gewählt hat, ist etwas, das ihr zugutekommt. Sie hofft mit diesem Befreiungsschlag gewissermaßen die Partei ganz aufzugeben und jetzt den Spielraum in der Regierungsarbeit zu erhalten, der ihr ja lange gefehlt hat."

Eine Zusammenarbeit der Kanzlerin mit Friedrich Merz als CDU-Chef könnte nach Einschätzung von Luckes schwierig werden. "Deswegen hat sie gestern auch noch einen ganz entscheidenden Satz gesagt", so der Politikwissenschaftler. "Sie sagte nämlich: Ich bin bereit, die Kanzlerschaft für weitere drei Jahre innezuhaben. Da steckte also auch das Wissen darum darin, dass wenn es zu einer Entscheidung in der Union kommt, die nicht mit ihr kompatibel sein wird, es dann möglicherweise wesentlich früher zu einem Ende der Kanzlerschaft kommen könnte."