- Kahrs: "Das ist nicht unser Elend"

Beide haben sie ordentlich Federn gelassen: CDU und SPD steckten bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen dicke Verluste ein. Bundeskanzlerin Merkel zog die Konsequenzen und zieht sich schrittweise zurück: Im Dezember gibt sie den CDU-Parteivorsitz ab und (spätestens) 2021 die Kanzlerschaft. SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs fordert im Inforadio, dass nun endlich nicht über das Personal, sondern über die Erfolge der Koalition geredet werden sollte.

In den Fokus müssen laut Kahrs wieder die Inhalte rücken. Denn seit einem halben Jahr arbeite die Große Koalition hart und schaffe gute Gesetze - etwa das Kitagesetz, die Parität im Gesundheitsewesen und das geplante Einwanderungsgesetz. "Wir würden es vorziehen, dass man vielleicht auch mal mitkriegt, dass es gute Sacharbeit gibt, wo die Kolleginnen und Kollegen in den Ausschüssen und die Minister ihren Job machen", so der SPD-Politiker.

Johannes Kahrs kennt die Kanzlerin schon lange. Er sitzt seit 1998 im Bundestag - damals wurde Merkel gerade CDU-Generalsekretärin. "Ich bin nicht immer gut mit ihr klargekommen", sagt Kahrs. Aber das habe auch mit der Unterschiedlichkeit der Parteien zu tun. Dass Merkel sich nun zurückzieht, sieht der SPD-Politiker zunächst von einem neutralen Standpunkt aus. "Personalprobleme sind Sache des Koalitionspartners. Für uns ist nur wichtig, dass diese Chaostage in der Union mal aufhören, damit wir nicht immer über Maaßen, Seehofer, Flüchtlinge, Machtkampf in der CDU/CSU oder sowas reden müssen."

Die Arbeit der Großen Koalition komme im September 2019, nach zwei Jahren gemeinsamer Arbeit, auf den Prüfstand. Kahrs spricht hier von einer "Sollbruchstelle", die im Koalitionsvertrag stehe. Er gehe davon aus, dass Merkel noch bis 2021 Kanzlerin bleibt.

Wer auf dem Parteitag der CDU im Dezember den Parteivorsitz übernehme, könne er nicht beeinflussen und das stehe auch nicht im Vertrag, sagte Kahrs. "Gewählt haben wir Frau Merkel und nicht die CDU-Vorsitzende. Und deswegen ist das auch nicht unser Elend. Das muss die CDU und vielleicht jetzt sogar auch die CSU mit sich selber ausmachen, damit in diesem Land wieder das nach vorne kommt, was wichtig ist."

Die Grünen haben bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen laut Kahrs vor allem von der Lage in Berlin profitiert. "Die Linkspartei ist nicht attraktiv, die FDP will nicht regieren und der äußere Eindruck von dieser Koalition ist wirklich grottig, weil das, was wir Gutes machen, nicht rüberkommt."