Di 30.10.2018 | 10:05 | Interviews

- Mordprozess Högel: "Solche Täter sind ausgesprochen unsicher"

Über 100 Menschen soll der Krankenpfleger Niels Högel auf einer Intensivstation umgebracht haben - es ist die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seit Dienstag läuft vor dem Landgericht Oldenburg ein zweiter Prozess gegen Högel. Was Menschen dazu treiben kann, derartige Mordserien zu verüben, erklärt im Inforadio Karl-Heinz Beine, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Hamm.

Der bereits wegen anderer Fälle zu lebenslanger Haft verurteilte 41-Jährige soll von 2000 bis 2005 an Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg in Niedersachsen Patienten im Alter von 34 bis 96 Jahren mit Medikamenten zu Tode gespritzt haben. Die Taten seien aus niederen Beweggründen und heimtückisch begangen worden, sagte Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann zum Auftakt der Verhandlung. Der neue Prozess gegen den Ex-Krankenpfleger wurde wegen der großen Zahl an Prozessbeteiligten in eine Kongresshalle verlegt.



Unmittelbar vor Beginn des Prozesses bat Richter Sebastian Bührmann alle Anwesenden, zu der Schweigeminute aufzustehen. "Alle ihre Angehörigen haben es verdient, dass man ihnen in Ehren gedenkt", sagte Bührmann. Dies sei unabhängig davon, ob Högel etwas mit deren Tod zu tun habe oder nicht. "Wir werden uns bemühen und mit allen Kräften nach der Wahrheit suchen", versprach Bührmann. An Högel gerichtet sagte er: "Ich werde mit Ihnen fair verhandeln, ich werde mit Ihnen offen verhandeln in guten Sachen wie in schlechten Dingen."



Mehr als 120 Nebenkläger