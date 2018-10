Bild: dpa

Montag, 29. Oktober 2018 - Katerstimmung nach der Hessenwahl - GroKo vor dem Aus?

Der Trend setzt sich fort: Wie schon vor zwei Wochen in Bayern strafen auch die Wähler in Hessen die beiden Regierungsparteien im Bund ab und fügen CDU und SPD schwere zweistellige Verluste zu. Die Grünen gehen mit knapp 20 Prozent als klarer Gewinner aus der Hessenwahl hervor, die AfD zieht auch in das 16. Landesparlament ein. FDP und Linke gewinnen leicht hinzu. Hier finden Sie Zahlen, Hintergründe und Interviews zur Hessenwahl.



hessenschau.de imago/Christian Ohde - Die Ergebnisse im Überblick Wahlkreise, Gemeinden, Hochburgen und Wahlbeteiligung: Hier erfahren Sie alle wichtigen Ergebnisse zur Landtagswahl in Hessen.

Die Berliner Regierungsparteien sind zum zweiten Mal binnen 14 Tagen bei einer Landtagswahl abgestraft worden. Bei der Abstimmung am Sonntag in Hessen erlitten Union und SPD wie vor zwei Wochen in Bayern jeweils Verluste in zweistelliger Höhe. Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier blieb zwar stärkste Kraft, fuhr nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF aber ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland seit mehr als 50 Jahren ein und rutschte unter die Marke von 30 Prozent. Die SPD von Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel erzielte ihr schlechtestes Landesergebnis jemals und erreichte nicht mal mehr 20 Prozent. Die Wahl galt auch als Härtetest für den Fortbestand der großen Koalition von Union und SPD im Bund.



Noch schreckt die SPD-Parteispitze vor dem Aus der Großen Koalition zurück. Parteichefin Nahles fand jedoch am Wahlabend deutliche Worten und stellte ein Ultimatum für die große Koalition. Union und SPD müssten nun einen "verbindlichen Fahrplan" vereinbaren, sagte sie. An dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Regierung zur Mitte der Legislaturperiode werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei.



Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bemängelte das "Erscheinungsbild" der großen Koalition. "Sie leistet gute Arbeit, überdeckt diese Erfolge aber oft durch Streit", sagte die CDU-Generalsekretärin. "Wir müssen besser werden."

Zitate zur Hessenwahl "Wir haben schmerzliche Verluste erlitten, das macht uns demütig, das nehmen wir ernst."

(Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier)



"Die Bundesvorsitzende hat ganz klar erklärt, dass sie auf dem Parteitag noch mal antreten wird. Und ich habe bis zur Stunde keine anderen Signale."

(CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu der Frage, ob Kanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag Anfang Dezember nochmal für den Parteivorsitz kandidiert.)



"Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen im Gesicht."

(Der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel zur schwierigen Lage der Hessen-SPD im Wahlkampf)



"Zu den Verlusten der SPD in Hessen hat die Bundespolitik erheblich beigetragen. (...) Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel."

(SPD-Vorsitzende Andrea Nahles)



"So grün war Hessen noch nie."

(Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Sonntagabend zur hessischen Landtagswahl, aus der ihre Partei gestärkt hervorgeht.)



"Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Frau Merkel."

(FDP-Chef Christian Lindner zum selben Thema.)



"Die Menschen haben die Schnauze voll von der großen Koalition im Bund und den Streitereien."

(Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh)

Wahlforscher sehen starken Gegenwind aus Berlin

Große Wahlgewinner sind die Grünen mit ihrem besten Abschneiden bei einer Hessen-Wahl sowie die AfD. Die Rechtspopulisten zogen erstmals in den Landtag ein und sind nunmehr in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Auch FDP und Linke bleiben im Landtag in Wiesbaden - damit bekommt Hessen erstmals ein Sechs-Parteien-Parlament.



Die Talfahrten von CDU und SPD in Hessen könnten auch die Bundesvorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel und Andrea Nahles, unter Druck setzen. Der Wahlkampf in Hessen wurde belastet durch GroKo-Streitigkeiten etwa über die Migrationspolitik sowie die schwelende Diesel-Krise.



Wahlforscher machen für den Einbruch von CDU und SPD sowohl landes- als auch bundespolitische Gründe verantwortlich. Einer Analyse von Experten der Forschungsgruppe Wahlen zufolge konnten die Parteien vor Ort nur bedingt mit politischen Leistungen, Spitzenpersonal oder Sachkompetenzen überzeugen. Hinzu sei jetzt auch in Hessen starke Konkurrenz durch die Grünen gekommen, für die sich zahlreiche Wähler kurzfristig entschieden hätten. Zusätzlich habe es für CDU und SPD aus Berlin starken Gegenwind gegeben. Neben der Diesel-Krise und den GroKo-Streitigkeiten spielten im hessischen Wahlkampf auch die Themen Wohnen, Bildung und Integration eine große Rolle.

Pressestimmen zur Hessenwahl Frankfurter Rundschau Das hessische Wahlergebnis gibt auch Hoffnung; zeigt es doch das stabile demokratische Fundament des Landes. Eine überwältigende Mehrheit hat der AfD eine klare Absage erteilt. Das könnte doch auch als Signal verstanden werden, die Demagogen als einfach genau die kleine und unerhebliche Gruppe im demokratischen Spektrum zu behandeln, die sie ist. Wohlverstanden, es geht weder darum, die Gefahr von rechts zu verniedlichen, noch darum, nicht genauestens hinzuschauen, was dort passiert. Aber man darf die Hetzer auch nicht größer machen, als sie es sind - in diesem Teil der Republik jedenfalls. Nehmen wir doch das als die wichtigste Wahlaussage aus Hessen mit - und sehen mit etwas mehr Zuversicht der Bewältigung der Krise der Union, der SPD und der großen Koalition im Bund entgegen.

Mannheimer Morgen Die verbreitete Anti-Groko-Stimmung hat auch gestern die Landesthemen klar überdeckt. Und dennoch besteht für Union und SPD im Bund kein Zwang, deswegen nun hektisch zu reagieren und das Bündnis zu beenden. Im Gegenteil. Es ist eine Frage der politischen Verantwortung, Neuwahlen zu vermeiden. Denn sie würden nicht nur die Rechten enorm stärken. Für die SPD könnten sie den sofortigen Totaluntergang bedeuten. Auch die Unionsseite würde erheblich verlieren. Und welche Koalition dann käme, wäre ebenfalls völlig ungewiss.



Kölner Stadtanzeiger Größtes Interesse an vorzeitigen Neuwahlen haben die Grünen. Nach dem erneuten Triumph in Hessen und im derzeitigen Stimmungshoch lässt sich sagen: Grüner wird's nicht in der Republik. Schwarz-Grün oder Jamaika unter Beteiligung der FDP mit einem dann vielleicht doch regierungswilligen Christian Lindner lägen dann durchaus im Bereich des Möglichen. Ohne Merkel, wohlgemerkt.

Hannoversche Allgemeine Zeitung Die Bundeskanzlerin wird über den Urnengang nicht stürzen, die SPD-Vorsitzende ebenso wenig. Die Große Koalition in Berlin wird nicht zerbrechen - zumindest nicht an dieser Wahl. Und selbst die Regierungsbildung in Hessen wird nach Lage der Dinge denkbar unspektakulär vonstattengehen: indem CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier weitermacht und sich zum Regieren einen oder notfalls zwei Koalitionspartner sucht. Die Revolution ist abgesagt - zumindest vorerst. Also alles gut? Mitnichten! Mehr als 20 Prozentpunkte haben Schwarz und Rot zusammen in Hessen verloren. Union und SPD sind dem Abgrund zwar nicht näher gekommen, sie haben sich aber auch nicht einen Zentimeter von ihm entfernt.

Sächsische Zeitung (Dresden) Fast egal, wer Hessen künftig regiert - das Wahlergebnis ist ganz wesentlich ein Ergebnis der Berliner GroKo. Sie sollte Stabilität in einer ringsum instabileren Welt sichern. Stattdessen haben ihre Akteure weiter an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Sie haben natürlich nicht alles falsch gemacht. Das geht in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen gar nicht. Aber die Berliner Koalition hat auch nicht wirklich gut regiert. Beispiele: das Gewurschtel um Dieselautos und Fahrverbote, bei Integration und Abschiebepraxis oder der Sorge vor unbezahlbaren Mieten in Städten. Und jetzt? Wird man rasch sehen, ob die Volksparteien ihre eigene Lage auch so dramatisch sehen.

