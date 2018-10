imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 29.10.2018 | 14:05 | Interviews

- Aufgeräumt und munter mit leicht sprödem Merkel-Humor

Jetzt ist es also amtlich und bestätigt - was schon seit dem Vormittag durch die Nachrichten ging: Angela Merkel kandidiert nicht mehr als CDU-Chefin Anfang Dezember beim Parteitag in Hamburg. Kanzlerin will sie aber bleiben, so lange die Legislaturperiode läuft. Andreas Reuter hat die Pressekonferenz mitverfolgt.