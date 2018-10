- Bolsonaro gewinnt Präsidentschaftswahl in Brasilien

Der rechtsradikale Politiker Jair Bolsonaro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach offiziellen Angaben kommt er auf etwas mehr als 55 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent Haddad von der Arbeiterpartei erreichte knapp 45 Prozent. Bolsonaro will unter anderem den Zugang zu Waffen erleichtern und wichtige Ministerien mit Militärs besetzen. Wie seine Politik genau aussehen wird, sei aber schwer zu sagen, erklärt Heribert Schmitz, Soziologie-Professor an der Universidade Federal do Pará.

Der langjährige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, befürchtete vor der Wahl eine Gefahr für die Demokratie in Brasilien, sollte Jair Bolsonaro neuer Präsident werden.

"Seine Ankündigung von Säuberungen lässt einen in zunehmenden Maße annehmen, dass die Militarisierung der brasilianischen Politik den Kontinent insgesamt sehr negativ beeinflussen wird", sagte Schulz.

Bolsonaro verherrlicht die Militärdiktatur und will den Zugang zu Waffen deutlich erleichtern. Schulz sagte, es sei bestürzend, dass er so viele Unterstützer habe, auch unter den Armen. "Er hetzt gegen Minderheiten und kündigt ganz offen an, dass er den Indigenen ihre Lebensräume nicht garantieren und den Regenwald abholzen will." Für das Weltklima wäre das eine "Horrornachricht".

Der nächste Trump?

Der Kandidat, der schon in seiner neunten Partei ist und bisher eher ein Hinterbänkler war, gilt als eine Art Ventil für den Frust über die Gewalt und Korruptionsskandale, die ihren Ursprung in der Regierungszeit von Lula und seiner PT haben. "Das ist der nächste Fall, wo ein autoritärer Politiker den Multilateralismus in Frage stellt", kritisierte Schulz. Bolsonaro hat bereits angekündigt, nach den USA auch aus dem Pariser UN-Klimaschutzabkommen auszutreten.

Brasilien gilt wegen des Regenwalds und dessen Regulierungsfunktion durch die CO2-Aufnahme für das Weltklima als ein Schlüsselstaat. Unter Bolsonaros Führung wird eine Abholzungsoffensive befürchtet. (dpa)