Mo 29.10.2018

Ist das GroKo-Aus jetzt unumgänglich?

Die SPD hat auch in Hessen kräftig Federn gelassen und fast 11 Prozent verloren. Schon am Wahlabend wuchs die Nervosität in der großen Koalition in Berlin. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", sagte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und forderte einen verbindlichen "Fahrplan" für die Regierungsarbeit. Welche Konsequenzen fordert Juso-Chef Kevin Kühnert?