Sa 27.10.2018 | 07:04 | Interviews

- Hessen vor der Wahl: "Es geht um sehr viel"

Die Wahl in Hessen könnte für Union und SPD zur Schicksalswahl werden. Ein weiteres Debakel wie in Bayern zwei Wochen zuvor will sich niemand in der Großen Koalition ausmalen. Wie ist die Stimmung in Hessen am Tag vor der Wahl? "Den Parteien und auch Wählern ist klar, es geht um sehr viel", berichtet Reporter Christopher Plass vom Hessischen Rundfunk. Einiges deute auf ein Jamaika-Bündnis hin, weil Schwarz-Grün wohl keine Mehrheit mehr bekomme, so Plass.