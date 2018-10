SPD kritisiert Haftstrafe für Deutschen in Türkei

Ein türkisches Gericht hat am Freitag entschieden, dass ein 29-jähriger aus Gießen mehr als sechs Jahre ins Gefängnis muss. Der Mann soll der Kurdenmiliz YPG angehört haben, die als Terrororganisation gilt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Besonders brisant ist der Zeitpunkt des Urteils, denn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist gerade für Wirtschaftsgespräche in der Türkei. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid nennt die Entscheidung des Gerichts "bedenklich".



In der Türkei ist ein Deutscher aus Gießen wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Außerdem wurde eine Bewährungsstrafe verhängt, weil der 29-Jährige militärisches Sperrgebiet betreten haben soll. Sein Anwalt will das Urteil anfechten.

Der Gießener wurde im März im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen. Die Anklage warf ihm vor, Mitglied der syrischen Kurdenmiliz YPG zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Nach Angaben seiner Familie war der Mann zum Wandern in der Türkei. Bundeswirtschaftsminister Altmaier wollte den Fall heute auch bei seinem Türkei-Besuch ansprechen.

Die SPD-Fraktion im Bundestag hat die Haftstrafe kritisiert. Der Außenpolitiker Schmid sprach im Inforadio von einer "bedenklichen" Entscheidung. Er äußerte Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Justiz und den rechtsstaatlichen Standards in dem Land.