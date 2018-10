- Auf das richtige Licht kommt es an

Mit der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag beginnt endgültig die dunkle Jahreszeit. Das kann einem schon mal auf's Gemüt schlagen. Der Lichtforscher Dr. Oliver Stefani sagt: Tageslicht macht glücklich! Deswegen empfiehlt er, so viel wie möglich davon mitzunehmen - denn es wirkt auch, selbst wenn es draußen kalt und regnerisch ist.



Am Wochenende endet die Sommerzeit. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger - und damit wird es auch wieder dunkler. Deshalb wird es wieder wichtig, sich mit dem Licht zu beschäftigen. Denn Psychologen und Ärzte sagen ja, dass das Licht unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflusst.

Was müssen wir also tun – jetzt in der dunklen Jahreszeit? Dr. Oliver Stefani ist Lichtforscher am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel. Er erklärt, warum wir versuchen sollten, das Tageslicht so gut wie möglich auszunutzen: "Wenn wir zu wenig Tageslicht abbekommen, kann das bedeuten, dass sich unsere innere Uhr nicht gut genug auf den Tag einstellen kann."

Deswegen empfiehlt er: "Ich würde versuchen, auch wenn es regnerisch und kalt und trüb ist, trotzdem rauszugehen und vor allem früh das Licht zu nutzen." Künstliches Licht hingegen sollte sich möglichst am Tageslicht orientieren, sprich: Wenn es draußen dunkel ist, sollte es auch drinnen nicht zu hell sein. Denn nur dann bekäme der Körper die richtigen Signale, was sich auf den Schlaf und die Leistungsfähigkeit auswirken kann.