imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Fr 26.10.2018 | 12:45 | Interviews

- NATO-Manöver: Kein Wort aus Moskau

"Trident Juncture" in Norwegen ist das größte Manöver der NATO seit Ende des Kalten Krieges, rund 50.000 Soldaten nehmen daran teil. Simuliert wird ein Angriff auf Norwegen und die Abwehr dessen. Und mit Blick auf die Landkarte kann man kann sich leicht ausrechnen, an welche Adresse diese Botschaft gerichtet ist - an Russland nämlich. Moskau-Korrespondent Hermann Krause berichtet, dass die Reaktion aus Russland eine erstaunliche ist: Das Manöver wird von Politik und Medien komplett ignoriert.