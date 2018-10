- Fall Khashoggi: Riad geht von Mord aus

Am Dienstagvormittag will der türkische Präsident Erdogan für Klarheit im Fall des toten saudischen Journalisten Khashoggi sorgen. Er kündigte an, auf einer Veranstaltung seiner Partei AKP Details zu dem Vorfall in Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul bekanntzugeben – und diese Details wolle er "in aller Nacktheit" veröffentlichen, berichtet unsere Korrespondentin Burcu Arslan.