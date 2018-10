Do 25.10.2018 | 16:25 | Interviews

- Steuerschätzung: Weiter Milliardenplus

Die Steuereinnahmen in Deutschland fallen in diesem Jahr voraussichtlich noch kräftiger aus als zuletzt angenommen. Das zeigt die neue Steuerschätzung, die Bundesfinanzminister Scholz in Berlin vorgestellt hat. Demnach können Bund, Länder und Kommunen 2018 mit 3,2 Milliarden Euro mehr rechnen, als noch im Frühjahr vorhergesagt. In den Folgejahren werden die Steigerungen demnach aber nicht mehr so stark ausfallen wie zuletzt, wie Franka Weltz berichtet.