- 40 Jahre für die Umwelt: Happy Birthday, "Blauer Engel"!

Seit 40 Jahren hilft der "Blaue Engel" Verbrauchern bei der Beantwortung der Frage, was sie bedenkenlos kaufen können, wenn ihnen die Umwelt am Herzen liegt. Damit ist es das weltweit älteste Gütesiegel seiner Art. Er biete den Verbrauchern eine wichtige Orientierung - auch heute noch, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Produkte und Dienstleistungen von rund 1.500 Unternehmen sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung - er wurde von Bundesinnenministerium und Umweltministern der Bundesländer in Leben gerufen. Bei der Beantwortung der Frage "Was kann ich noch ohne Bedenken kaufen?" soll der Blaue Engel helfen.

Am Donnerstag feiert der "Blaue Engel" sein 40-jähriges Bestehen. Das Zeichen befindet sich heute auf etwa 12.000 Produkten. Mit dem Blauen Engel begann die Ära der Prüfzeichen und Gütesiegeln. Das Logo des Umweltbundesamtes und des RAL-Instituts für Gütesicherung ist das älteste weltweit und sehr bekannt: 92 Prozent der Deutschen geben an, es zu kennen.

Das Siegel hat in Deutschland schon einen Marktanteil von rund 64 Prozent bei wildgefangenem Fisch. Es steht für nachhaltigen Fischfang. Dieser sorgt dafür, dass die Überfischung der Fischbestände unterbunden wird und dass die Fangmethoden keine langfristigen Schäden an den Lebensräumen im Meer verursachen.

Das EU Ecolabel findet sich – wie der Blaue Engel – auf vielen verschiedenen Produktkategorien. In Deutschland bietet es vor allem bei Wasch- und Reinigungsmitteln zuverlässige Orientierung für besonders umweltschonende Produkte.

Das Umweltlabel Blauer Engel kennen die meisten auf Recyclingpapier und auf Farben aus dem Baumarkt. Daneben findet sich der Blaue Engel aber auch noch auf Druckern und Multifunktionsgeräten, auf Bodenbelägen und Möbeln und auf über 60 weiteren Produktgruppen und leitet so einfach und schnell den Weg zu besonders umweltfreundlichen Produkten. Auf der Blauen Engel-Seite finden sich die für die einzelnen Produktgruppen verfügbaren gelabelten Produkte.

Das Bio-Label bietet ebenfalls einfache Orientierung im Supermarkt. Es kennzeichnet nach den Mindestanforderungen für Ökolandbau wie Unkrautregulierung ohne Chemie und das Verbot gentechnisch veränderter Organismen produzierte Waren und ist in Deutschland freiwillig. EU-Bio (grünes Rechteck mit weißem Sternenblatt) ist verpflichtend und mit dem deutschen Bio-Label identisch, aber in Deutschland nur 27 Prozent der Bevölkerung bekannt.

Das Energielabel EU-Energieverbauchskennzeichnung kennt nicht nur fast jeder. Die Pflichtkennzeichnung ist auch das einzige Umweltsiegel, das von fast allen Menschen beim Kauf neuer Produkte berücksichtigt wird (84 Prozent). Eine einfache Farbskalierung bietet schnelle Orientierung. Außerdem sind der Energieverbrauch und andere zentrale Informationen auf dem Label, so dass man auch schnell den absoluten Verbrauch und die damit verbundenen Kosten erfassen kann. Denn mit dem EU-Energielabel kann man sehr viele Stromkosten sparen. Das Label ist mittlerweile auf 18 Produktgruppen Pflicht, ebenso auf Pkw.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Umweltzeichen zu seinem 40-jährigen Bestehen als Wegweiser für einen energie- und ressourcenschonenden Einkauf gewürdigt. "Wichtig für mich und für viele andere ist, dass die Kriterien ständig überprüft und sehr streng angelegt werden, so dass wir uns auf das Markenzeichen Blauer Engel wirklich verlassen können", sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft am Samstag.

