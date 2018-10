dpa Bild: dpa

Do 25.10.2018 | 06:45 | Interviews

- "Trident Juncture": Kriegsspiele an der Grenze zu Russland

50.000 Soldaten werden ab Donnerstag beim größten NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg für den Ernstfall üben. Mit dabei sind alleine 8.000 bis 10.000 Soldaten der Bundeswehr. Es sei Zufall, dass die Übung in Norwegen - also einem Land mit direkter Grenze zu Russland – stattfindet, sagt Eberhard Zorn, den Generalinspekteur der Bundeswehr.

Zorn gibt zu, dass die NATO die jährlichen Manöver Russlands aufmerksam beobachte. "Und Streitkräfte müssen schlichtweg üben, vor allem in diesem großen Verbund", erklärte er. Deswegen würden die Manöver nun parallel stattfinden. "Die Übung in Norwegen selber nimmt aber keinen konkreten Bezug zu einem anderen Land", betonte der Generalinspekteur. Er fürchte auch nicht, dass sich die Beziehungen zu Russland dadurch noch mehr verschlechtern. Neu bei der aktuellen Übung ist laut Zorn, dass potentielle Angriffe aus dem Netz mit einbezogen werden. "Diese Cyber-Bedrohung wird bei dieser Übung parallel immer mitgespielt", erklärt er. "Sie betrifft nicht nur konventionelle Kräfte, sondern auch den Cyber- und Informationsraum, etwa Fake News." Dass die Bundeswehr so viele Soldaten zu dem Manöver nach Norwegen geschickt hat, ist laut dem Generalinspekteur kein Zufall. "Wir sind mit der Speerspitze der NATO in diesem Jahr praktisch in der Vorbereitungsphase auf eine sogenannte Standby-Phase nächstes Jahr." Dann seien die Spitzenkräfte innerhalb von zwei bis fünf Tagen einsatzfähig. "Und diese Übung trägt jetzt in diesem Jahr dazu bei, dass wir eine Zertifizierung unserer Truppenteile dort durchführen", so Zorn.

Das Manöver - die Details

Die Nato beginnt an diesem Donnerstag ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges. An der zweiwöchigen Feldübung in Norwegen werden nach jüngsten Angaben des Militärbündnisses 50.000 Soldaten beteiligt sein. Hinzu kommen 10.000 Fahrzeuge sowie mehr als 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe. Die Bundeswehr ist mit rund 10.000 Soldaten an "Trident Juncture" beteiligt und damit zweitgrößter Truppensteller nach den USA.

Zahlen und Fakten zum Nato-Manöver "Trident Juncture" Teilnehmer: Rund 50.000 Soldaten aus den 29 Bündnisstaaten sowie aus Finnland und Schweden Ausrüstung: Rund 250 Luftfahrzeuge, 65 Schiffe und 10.000 Fahrzeuge Deutsche Beteiligung: Rund 10.000 Soldaten, davon rund 8000 direkt in Norwegen; hinzu kommen unter anderem etwa 4000 Fahrzeuge sowie Kampfjets der Typen Eurofighter und Tornado Übungsgebiet: Norwegen, Teile des Atlantiks und der Ostsee sowie der Luftraum von Finnland und Schweden Übungsdauer im Feld: 25. Oktober bis 7. November; zudem gibt es vom 14. bis zu 23. November noch eine sogenannte Stabsrahmenübung Manöver-Chef: US-Admiral James G. Foggo

Ziel des Manövers ist es, ein Signal der Abschreckung an Russland zu senden und für den sogenannten Bündnisfall zu trainieren. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In der Folge müssten dann die anderen Alliierten Beistand leisten.



Russland und Weißrussland als Beobachter eingeladen "In den vergangenen Jahren hat sich das Sicherheitsumfeld in Europa deutlich verschlechtert", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. "Es ist wichtig zu zeigen, dass wir in der Lage sind, jeden Bündnispartner gegen jede Art von Gefahr zu verteidigen."

"Trident Juncture": Groß, aber nicht so groß wie im Kalten Krieg Die letzten Nato-Manöver, die größer waren als die bevorstehende Ausgabe von "Trident Juncture", fanden nach Angaben von Nato-Diplomaten vor der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 statt. Damals gab es unter anderem noch die Manöverreihe "Return of Forces to Germany" (Rückkehr von Streitkräften nach Deutschland). An ihr waren bis zu 125 000 Soldaten beteiligt. Als das bislang größte Nato-Manöver nach dem Ende des Kalten Krieges gilt die Übung "Strong Resolve" im Jahr 2002. Bei ihr waren rund 40 000 Soldaten im Einsatz.