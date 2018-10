dpa Bild: dpa

Mi 24.10.2018 | 09:25 | Interviews

- Ungewisse Zukunft für den Diesel

Das Verwaltungsgericht Mainz verhandelt an diesem Mittwoch, ob es auch in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Fahrverbote geben soll. Der Dieselmotor steht seit dem VW-Skandal vielerorts am Pranger, doch die Kritik an ihm reicht viele Jahrzehnte zurück. In den USA ist die Technologie auf den Straßen inzwischen quasi ausgestorben, sagt Christopher Neumaier vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam im Inforadio.