Mi 24.10.2018 | 13:05 | Interviews

- Die Brandenburger: Zufrieden auf niedrigem Niveau

Was bewegt die Brandenburgerinnen und Brandenburger? Das wollte die Landesregierung wissen und hat deswegen den "Brandenburg-Monitor" in Auftrag gegeben. Darin werden die Brandenburger gefragt, welche politischen Probleme sie wichtig finden, ob sie sich überhaupt für Politik interessieren, wie sie leben und wie sie sich informieren. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Potsdam vorgestellt - Amelie Ernst fasst sie zusammen.