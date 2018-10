imago/Hermann J. Knippertz Bild: imago/Hermann J. Knippertz

Mi 24.10.2018 | 07:45 | Interviews

- NaBu-Expertin: "Kunststoff ist nicht unbedingt ein böses Material"

Trinkhalme, Plastikbesteck und -teller sowie Wattestäbchen und Luftballonstäbe - sie alle sind bald verboten, wenn es nach der EU-Kommission geht. Am Mittwoch stimmt das Europaparlament in Straßburg über eine neue Richtlinie gegen Plastikmüll ab. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Katharina Istel, Expertin für nachhaltigen Konsum beim Naturschutzbund NaBu.

"Das ist wirklich was sehr Besonderes in der ganzen Plastikdiskussion", sagte sie: "Dass selbst die EU-Kommission vorschlägt, bestimmte Produkte zu verbieten." Das sei man von der Kommission sonst nicht gewöhnt - "und deswegen finden wir das eine super Initiative", so die NaBu-Expertin. Es bestehe aber immer noch die Gefahr, dass die EU-Mitgliedsstaaten die geplante Richtlinie verwässern. "Das ist jetzt auch noch viel Lobbyarbeit unsererseits notwendig", kündigte sie an. Istel wies daraufhin, dass Plastik oder Kunststoff nicht per se schlechte Materialien sei und naturbasierte Materialien stets bedenkenlos gekauft werden könnten. "Der Baumwollbeutel ist auf jeden Fall super als richtige Tasche, die man hundert Mal öfter benutzt als eine Kunststoff-Einweg-Tüte", sagte sie.

"Man sollte jetzt aber nicht aus schlechtem Gewissen an der Kasse einen Baumwollbeutel kaufen und den dann zu Hause einfach rumliegen lassen. Die Baumwollproduktion ist es extrem umweltschädlich." Da gebe es viele Fallstricke. So habe auch die Papier-Einweg-Tüte eine schlechtere Ökobilanz als die Kunststoff-Einweg-Tüte. "Man muss schauen, dass man Plastik nicht immer verteufelt", warnt Istel. "Es darf aber natürlich nicht in der Natur landen."

Weltmeere schützen

Einweggeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter aus Plastik sollen in der Europäischen Union verboten werden, um Umwelt und Meere besser zu schützen. Am Mittwoch kommt es im EU-Parlament in Straßburg zur Abstimmung über die Richtlinie der EU-Kommission im Rahmen der sogenannten Plastikstrategie zur Eindämmung des Kunststoffmülls. Wegwerfartikel aus Plastik sollen zurückgedrängt und die Hersteller für Umweltschäden zur Kasse gebeten werden. "Plastikmüll ist ohne Zweifel ein großes Thema, und die Europäer müssen dieses Problem zusammen angehen", erklärte Vizepräsident Frans Timmermans bereits im Mai. Einmalplastik im Angebot der Supermärkte werde durch die Vorschläge deutlich verringert. Die künftig verbotenen Produkte würden durch sauberere Alternativen ersetzt. Die Kommission verspricht sich große Umweltvorteile von ihren Plänen. So sollen die Maßnahmen den Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen Tonnen verringern. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, erklärte die Brüsseler Behörde. Verbraucher könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro sparen. Die Kommission begründet den Vorstoß hauptsächlich mit dem Schutz der Ozeane. Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Meeren sei Plastik. Die vorgeschlagene EU-Richtlinie nimmt zehn Wegwerf-Produkte sowie ausrangierte Fischernetze besonders ins Visier, die nach Angaben der EU-Kommission zusammen 70 Prozent des Mülls an Stränden ausmachen.

Hintergrund: Plastik immer und überall - einige wichtige Fakten