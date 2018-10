imago/Becker&Bredel Bild: imago/Becker&Bredel

Mi 24.10.2018 | 09:05 | Interviews

- Street Art: Millionen für Straßenkunst

Wenn am Mittwochabend in Paris drei Siebdrucke und zwei Objekte des Street-Art-Künstlers Banksy zur Versteigerung kommen, werden wieder riesige Summen aufgerufen werden. Yasha Young ist Künstlerische Direktorin des Urban Nation, des Museums für urbane zeitgenössische Kunst in Berlin. Sie habe für Auktion persönlich nicht viel übrig, verstehe aber ihre Notwendigkeit, sagt sie im Inforadio.