- Erdogans geschickte Schachzüge im Fall Khashoggi

Der türkische Präsident Erdogan hat Saudi-Arabien vorgeworfen, die Tötung des Journalisten Khashoggi geplant zu haben. Vor Abgeordneten seiner Partei AKP in Ankara sprach Erdogan von einem grausamen Mord. Türkei-Experten Günther Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, Erdogan schaffe es geschickt, den Konkurrenten Saudi-Arabien zu schwächen, ohne auf direkte Konfrontation zu gehen.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi als gezielte Tat bezeichnet und sich damit gegen die aus Saudi-Arabien verbreitete Version zum Tod Khashoggis gestellt. Es gebe starke Anzeichen dafür, dass die Tötung geplant gewesen sei, sagte Erdogan vor Abgeordneten seiner Regierungspartei AKP. Wörtlich sprach er von einem "barbarisch geplanten Mord".

Viele Details, wenig Neues Erdogans Rede war mit Spannung erwartet worden. Er selbst hatte angekündigt, er werde in seiner Rede "ins Detail" gehen. Tatsächlich bot Erdogan wenig Neues, sondern fasste zusammen, was in den Tagen seit dem Verschwinden Khashoggis von Ermittlern, nationalen und internationalen Zeitungen berichtet worden war. So bestätigte er, dass kurz vor dem Tod Khashoggis insgesamt 15 Personen in drei Teams auf verschiedenen Wegen aus Saudi-Arabien in die Türkei gereist seien und sich dann in das Konsulat in Istanbul begeben hätten. Zugleich sei den türkischen Angestellten des Konsulats freigegeben worden. Die Namen der später in Saudi-Arabien Festgenommenen deckten sich mit den Namen, die die türkischen Behörden ermittelt hätten, so Erdogan weiter.

Was bisher über den Fall Khashoggi bekannt ist Khashoggis Verschwinden Am 2. Oktober betritt der Journalist gegen 13.30 Uhr das saudische Generalkonsulat im Istanbuler Stadtteil Levent. Er will Papiere für die geplante Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abholen. Die Frau wartet vor dem Gebäude über Stunden vergeblich darauf, dass der 59-Jährige wieder herauskommt.

Das "Killer-Kommando" Die Ermittler gehen nach Darstellung türkischer Medien davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Unter der Überschrift "15-köpfiges Attentatsteam" veröffentlichte die regierungsnahe Zeitung "Sabah" Fotos und Identitäten der Männer, die offensichtlich von der Passkontrolle am Flughafen stammen. Am Tag von Khashoggis Verschwinden landeten die 15 Saudis demnach mit zwei Privatflugzeugen in Istanbul und fuhren weiter zum Konsulat. - Obwohl sie Zimmer in zwei unterschiedlichen Hotels gebucht hatten, blieben die Saudis nicht über Nacht. Sie flogen am selben Abend wieder zurück nach Riad, wie auch Flugaufzeichnungen bestätigen.

Die Tötung Türkische Ermittler gehen nach Angaben lokaler Medien davon aus, dass Khashoggi brutal ermordet wurde. Die regierungsnahe Zeitung "Yeni Safak" berichtete kürzlich unter Berufung auf Tonaufnahmen, das saudische Kommando habe seinem Opfer bei einem Verhör die Finger abgeschnitten und ihn enthauptet. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf türkische Medienvertreter ebenfalls von einer Enthauptung. Demnach soll Khashoggi schon wenige Minuten nach Betreten des Konsulats getötet und zerstückelt worden sein.

Wechselnde saudische Versionen Nach dem Verschwinden Khashoggis wies das Land zunächst jegliche Verstrickung zurück. Der Journalist habe das Generalkonsulat wieder verlassen, Meldungen über seinen Tod seien erfunden. Nach massivem Druck räumte das Königshaus schließlich ein, dass der Journalist im Konsulat getötet wurde. Er sei bei einer Schlägerei ums Leben gekommen, erklärten Ermittler. Der Sender CNN zitierte hingegen eine Quelle mit engen Verbindungen zum Königshaus mit den Worten, Khashoggi sei erwürgt oder stranguliert worden.

Spuren bis ins Königshaus In türkischen und amerikanischen Medien sind mehrere Hinweise aufgetaucht, dass Personen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in diesen Fall verwickelt sind. Im Fokus steht vor allem ein Mann, den die türkische Zeitung "Sabah" als "Kopf" des saudischen Kommandos bezeichnete. Bilder der "New York Times" zeigen denselben Mann als Begleiter des Kronprinzen bei Auslandsreisen. Er stieg etwa in Madrid und Paris mit Mohammed aus dem Flugzeug. - Zu dem Spezialkommando soll auch ein Mann gehört haben, der in saudischen Medien in der Vergangenheit als hochrangiger saudischer Gerichtsmediziner auftauchte. Das regierungstreue Blatt "Al-Riyadh" bezeichnete ihn 2012 als Forensiker mit Offiziersrang.

Der angebliche Doppelgänger Der US-Sender CNN berichtete über ein Detail, das ebenfalls die saudische Version einer Tötung aus Versehen erschüttert. CNN strahlte Bilder türkischer Überwachungskameras aus, die zeigen sollen, wie ein Khashoggi ähnlich sehender Mann in dessen Kleidung das Generalkonsulat durch eine Hintertür verlässt. Damit habe die Tat verschleiert werden sollen.

Die Leiche Wo ist sie geblieben? Konkrete Hinweise wurden bisher nicht veröffentlicht. Leichenteile sollen "Yeni Safak" zufolge aus dem Konsulat gebracht worden sein, andere Teile seien im Keller der Residenz des Konsuls. Ein Freund Khashoggis sagte der dpa schon kurz nach dem Verschwinden des Journalisten: Die Polizei habe ihm gesagt, der Journalist sei getötet und "in kleine Stücke geschnitten" worden.

Die Ton- und Videoaufnahmen Türkische Medien berufen sich vor allem auf zugespielte Tonaufnahmen. Außerdem sollen die türkischen Ermittler auch im Besitz von Videoaufnahmen sein, die den Mord an Khashoggi beweisen sollen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu nicht, aus dem Präsidentenpalast heißt es, man habe dazu keine Informationen. Allerdings ist die Sache auch heikel. Sollten die Aufnahmen existieren, lässt das nur einen Schluss zu: Dass die Türkei das saudische Konsulat in irgendeiner Weise ausspioniert hat. (Quelle: dpa)

Kritik an saudischen Erklärungen Erdogan sagte, die bisherigen Erklärungen Saudi-Arabiens reichten nicht aus. Es müsse geklärt werden, "wer den Befehl für das Verbrechen" gegeben habe und wo sich der Leichnam Khashoggis befinde. Er bekräftigte den Willen seiner Regierung, den Fall aufzuklären, bis alle Fragen beantwortet seien. Er habe keinen Zweifel, so Erdogan, dass auch der saudische König Salman daran interessiert sei. Den Namen des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der der Verstrickung in den Tod Khashoggis bezichtigt wird, erwähnte Erdogan in diesem Zusammenhang nicht. Er sagte aber, dass er mit dem Kronprinzen und dem König in der Angelegenheit telefoniert habe. Der türkische Präsident richtete an die saudische Regierung die Forderung, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Tat, "einigen Sicherheits- und Geheimdienstmitgliedern anzulasten, würde weder uns noch die internationale Gemeinschaft zufriedenstellen", betonte er. Erdogan forderte zudem, die Verdächtigen in Istanbul vor Gericht zu stellen. Der Mord an Khashoggi sei in Istanbul verübt worden, deshalb müsse er auch in der türkischen Stadt gerichtlich

Kehrtwende am Wochenende Nach wochenlangen Dementis hatte die Regierung Saudi-Arabiens am Wochenende eingeräumt, dass Khashoggi am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul ums Leben kam. Nach ihrer Darstellung mündete ein Gespräch über eine etwaige Rückkehr des regimekritischen Journalisten in einen Streit und geriet außer Kontrolle. Bei einer Schlägerei sei Khashoggi dann gestorben. 18 Verdächtige seien deshalb festgenommen worden, zwei hochrangige Berater des Kronprinzen seien entlassen worden. An der Version hatte es umgehend international starke Zweifel gegeben. Lediglich US-Präsident Donald Trump signalisierte zunächst, dass er die saudische Version für glaubwürdig halte, sagte aber auch, dass Fragen blieben. Am Montag änderte Trump dann seine Haltung und teilte mit, er sei nicht zufrieden mit dem, was er aus Riad zum Tod Khashoggis höre.