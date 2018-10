- Die Herkunft bestimmt noch immer den schulischen Erfolg

Gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Chancen auf eine gute Bildung? Dieser Frage ist die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung einmal mehr nachgegangen und kommt zu dem Ergebnis: ja, es gibt diesen Zusammenhang. Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio war bei der Vorstellung der Studie dabei.

Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland noch immer stärker als in anderen OECD-Ländern über den Schulerfolg. Das geht aus einer neuen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hervor. Demnach schließen nur knapp 15 Prozent derjenigen, deren Eltern kein Abitur haben, ein Hochschulstudium ab. Im OECD-Schnitt seien es 21 Prozent.

Außerdem zeigt die Studie, dass Schüler aus ärmeren Familien in Naturwissenschaften fast dreieinhalb Jahre hinter Schülern aus reicheren Elterhäusern zurückliegen. OECD-Bildungsdirektor Schleicher sagte, es gebe in Deutschland noch immer eine große Schere. Die soziale Durchmischung der Schulen sei aber deutlich besser als in anderen Ländern.