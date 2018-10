imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 23.10.2018 | 12:25 | Interviews

- Schönefeld: Der Urlaub beginnt in der Schlange

Frust zum Start in die Herbstferien: An den Berliner Flughäfen mussten sich Reisende zum Ferienbeginn auf Probleme und Wartezeiten einstellen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt, doch am Montag verpassten einige Urlauber sogar ihren Flug. Inforadio-Reporterin Jenny Barke hat nachgeforscht, woran es regelmäßig zum Ferienbeginn hakt und dabei festgestellt: Keiner fühlt sich zuständig.