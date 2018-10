- Chrobog: "Die Saudis werden das nicht durchhalten"

In türkischen und amerikanischen Medien sind mehrere Hinweise aufgetaucht, dass Personen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in diesen Fall verwickelt sind. Im Fokus steht vor allem ein Mann, den die türkische Zeitung "Sabah" als "Kopf" des saudischen Kommandos bezeichnete. Bilder der "New York Times" zeigen denselben Mann als Begleiter des Kronprinzen bei Auslandsreisen. Er stieg etwa in Madrid und Paris mit Mohammed aus dem Flugzeug. - Zu dem Spezialkommando soll auch ein Mann gehört haben, der in saudischen Medien in der Vergangenheit als hochrangiger saudischer Gerichtsmediziner auftauchte. Das regierungstreue Blatt "Al-Riyadh" bezeichnete ihn 2012 als Forensiker mit Offiziersrang.