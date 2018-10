- Vorbereitung auf den Ernstfall

In den Bundesländern fehlen derzeit rund 1.000 Rettungsfahrzeuge, die bei einer Katastrophe gebraucht würden. Das ist kürzlich bei einer Anfrage der Linkspartei im Bundestag herausgekommen. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, zeigte sich im Inforadio optimistisch, dass diese Lücke bald geschlossen werden kann.

Unger erklärte, in den Verhandlungen über den Haushalt 2019 gehe es gerade darum, ob und in welchem Umfang sein Haus Geld für die "ergänzende Ausstattung" bekommt. Er betonte, dass der Bund verfassungsrechtlich nur für den größten Katastrophenfall zuständig ist, nämlich den Verteidigungsfall - also einen Krieg.

"Für diesen Zweck ergänzen wir die Mittel, die in den Ländern bei den Feuerwehren und Hilfsorganisationen vorhanden sind", erklärt er. "Aber es ist in der Tat so, dass in den Ländern die Feuerwehrfahrzeuge und Sanitätsfahrzeuge auch für andere Zwecke genutzt werden sollen und dürfen." Das könnten zum Beispiel Extremwetterlagen oder ein Unfall in einer Chemieanlage sein.

Es gehe es nun darum, die Lücken bei der Fahrzeugflotte zu schließen und dafür hoffe er auf Mittel im neuen Haushalt. Entstanden sei die Lücke bei den Fahrzeugen unter anderem durch die Finanzkrise 2008. "Das Thema Bevölkerungsschutz insgesamt findet zunehmend Aufmerksamkeit", sagt Unger. "Das hat was mit dem Klimawandel und mit wachsenden Terrorgefahren zu tun. Auf der politischen Bühne, glaube ich, wird unsere Arbeit zunehmend anerkannt."