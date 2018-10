imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Mo 22.10.2018 | 16:05 | Interviews

- Merkels Dieselpläne: Wahlkampfhilfe für Bouffier

Bundeskanzlerin Merkel will das Bundesemissionsschutzgesetz so ändern, dass Fahrverbote in Städten vermieden werden können. Sie nennt da die Großräume Berlin und Frankfurt am Main. Was aufhorchen lässt, wenn man bedenkt, dass am Sonntag just in Hessen gewählt wird. Die Reaktion im politischen Berlin ist nicht überraschend, sagt Dirk Rodenkirch aus dem Hauptstadtstudio: Das ist ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver wenige Tage vor der Hessenwahl.