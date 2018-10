Die Zahl der Wohnungslosen in Berlin hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt: 37.000 Menschen sind offiziell in Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, laut Senat kommen noch 13.000 Menschen dazu, die bei Freunden und Verwandten wohnen. Experten befürchten wegen steigender Mieten, dass die Zahl in den nächsten Jahren höher wird. "Das betrifft leider auch immer mehr Familien", sagt Ulrike Kostka von der Caritas Berlin.