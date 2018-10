imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 22.10.2018 | 09:05 | Interviews

- Merkels Kampf gegen Diesel-Fahrverbote

Kurz vor der Landtagswahl in Hessen macht sie es zu ihrem persönlichen (Wahlkampf-)Thema: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, dass sie Diesel-Fahrverbote in deutschen Großstädten verhindern will. Dazu wolle ihre Partei Gesetze ändern. Um was es genau geht, erklärt Frank Aischmann aus dem Hauptstadtstudio.

Ihre Partei glaube, dass Fahrverbote in der Regel nicht verhältnismäßig seien, wenn die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nur in geringem Umfang überschritten werden, sagte Merkel am Sonntagabend nach einer Sitzung der CDU-Spitzengremien. Entsprechend wolle ihre Partei die Gesetze dazu ändern. In vielen Städten wie Frankfurt, Berlin oder Stuttgart ist die Luft zu stark mit Schadstoffen belastet. An vielen Stellen wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Es kann Atemwege und Augen reizen, die Lungenfunktion stören oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Dieselautos sind eine Hauptursache für die schlechte Luft. In mehreren Städten drohen nach Gerichtsurteilen Fahrverbote für ältere Diesel.

Merkel will Hersteller in die Pflicht nehmen