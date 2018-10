imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

- Caritas: "Immer mehr Familien sind wohnungslos"

Die Zahl der Wohnungslosen in Berlin hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt: 37.000 Menschen sind offiziell in Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, laut Senat kommen noch 13.000 Menschen dazu, die bei Freunden und Verwandten wohnen. Experten befürchten wegen steigender Mieten, dass die Zahl in den nächsten Jahren höher wird. "Das betrifft leider auch immer mehr Familien", sagt Ulrike Kostka von der Caritas Berlin.

Jeder fünfte der Wohnungslosen gehört zu einer Familie, die keine Wohnung hat - diese Zahl nannte die Sozialverwaltung des Senats dem rbb. "Sie werden zum Beispiel zwangsgeräumt, sie finden keine Wohnung und sind sogar in Notübernachtungen untergebracht", sagte Kostka im Inforadio. "Das ist nicht nur ein Thema von einkommensschwachen Familien, sondern wir erleben auch immer mehr, dass es Familien schwerfällt, Wohnungen zu finden, die eigentlich einen ausreichenden Verdienst haben." Bei der Caritas mangele es an Räumlichkeiten für Wohnungslose. "Wir haben nicht genug", erklärte Kostka. "Im Gegenteil: Wir verlieren sogar Wohnungen, weil sie neu vermietet werden. Das ist wirklich ganz tragisch." Sie sei froh, dass die Caritas sehr gut mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeite und diese Wohnungen zur Verfügung stellen. "Aber es ist trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Um wirklich etwas zu ändern, sei dringend mehr bezahlbarer Wohnraum nötig. "Und ich bin eindeutig dafür, dass Familien und auch ältere Menschen nicht zwangsgeräumt werden dürfen", so Kostka. "Das müsste gesetzlich verankert werden."

"Alle Senatsverwaltungen müssen zusammenarbeiten"

Wer einmal in die Wohnungslosigkeit geraten sei, solle sich vor allem frühzeitig Hilfe holen, rät Kostka: "Nicht den Kopf in den Sand stecken! Denn mit ganz viel Geduld und Spucke schaffen wir es manchmal gemeinsam, Wohnungen zu finden." Sie appellierte auch an Vermieter, auch Alleinerziehende und große Familien aufzunehmen. Denn sie und Familien mit mehr als drei Kindern hätten es "wahnsinnig schwer". Insgesamt sei Berlin bei Hilfsangeboten gut aufgestellt, meint Kostka. Sie rief die Politik dennoch dazu auf, dass bei der Wohnungslosigkeit künftig alle Senatsverwaltungen und Bezirke zusammenarbeiten sollten. "Es kann sich nicht nur die Sozialverwaltung um das Thema kümmern. […] Da brauchen wir ein gemeinsames ‚Pack-an‘." Außerdem würde sie sich wünschen, dass die Bundesregierung zu Treffen wie Wohngipfeln nicht nur die Wohnungswirtschaft einlade werde, sondern auch Sozialverbände wie die Caritas. "Denn wir machen die Erfahrung, was das bedeutet und wir können auch selber zum Wohnungsbau beitragen."