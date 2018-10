dpa Bild: dpa

- Berliner AfD schaltet "Lehrer-Pranger" frei

Nach Hamburger Vorbild will der Berliner AfD-Landesverband am Montag eine Plattform einführen, auf der Schüler AfD-kritische Lehrer melden sollen. In Hamburg gibt es das System schon seit September - andere Landesverbände wollen noch nachziehen. "Das ist ein Versuch der Einschüchterung", sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.