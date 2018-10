ZB Bild: ZB

Mo 22.10.2018 | 09:05 | Interviews

- Wenn sich die Wörter querstellen

Am Montag ist Welttag des Stotterns, eine Sprechstörung, von der ca. ein Prozent aller Menschen betroffen ist. In Deutschland sind das etwas mehr als 800.000. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es oft eine große Belastung, in der Schule mit Stottern klarzukommen. Und: Oft wird ihr Problem gar nicht erkannt, sagt Martina Wiesmann von der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V..

Stottern ist eine Unterbrechung des Redeflusses durch auffällige Blockaden, Wiederholungen oder Dehnungen. In diesem Moment weiß der Stotternde genau, was er sagen möchte, er kann es jedoch nicht störungsfrei herausbringen. Stottern kann je nach Gefühlslage und Verfassung des betroffenen Menschen zwar schwanken, ist jedoch eine körperliche bedingte Sprechbehinderung . Häufig entwickeln Stotternde so genannte sekundäre Symptome (Begleitsymptome), wie auffällige Verkrampfungen der Gesichtsmuskulatur oder zusätzliche Körperbewegungen beim Sprechen. Häufig werden auch Ängste vor Sprechsituationen entwickelt. Betroffene reagieren auf das eigene Stottern oft mit einem Vermeidungsverhalten oder der Taktik des Verschleierns. Beim Erstgenannten wird das Sprechen an sich weitgehend gemieden, was bis zu einem totalen gesellschaftlichen Rückzug führen kann. Beim Verschleiern werden zum Beispiel Füllwörter genutzt, um das Stottern zu umgehen. Oftmals werden während des Sprechens auch blitzschnell "schwierige" Wörter gegen andere Begriffe getauscht, damit der Gesprächspartner das Stottern nicht bemerkt.