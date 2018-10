imago/M.Popow Bild: imago/M.Popow

Sa 20.10.2018

- Lambsdorff (FDP): "Wahl in Afghanistan ist wichtig und richtig"

In Afghanistan wird am Samstag mit mehr als drei Jahren Verspätung ein neues Parlament gewählt. Mehr als 2500 Kandidaten konkurrieren um 250 Sitze in der "Wolesi Dschirga" , es gibt 8,9 Millionen registrierte Wähler. Aus Sicherheitsgründen wurden schon im Vorfeld mehr als 2000 Wahllokale geschlossen. "Die Sicherheitslage ist kritisch und angespannt", erklärt der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff im Inforadio. Zu den Wahlen gebe es dennoch keine Alternative.



"Man wird hoffentlich ein Parlament mit einer neuen frischen Legitimität bekommen - aber man darf keine west-europäischen Maßstäbe anlegen", warnt er. Im nächsten Jahr stehe die Präsidentschaftswahl an, dafür sei die Parlamentswahl ein guter Testlauf, so Lambsdorff.



Erste Ungereimtheiten bei den Wahlen