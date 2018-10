imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Fr 19.10.2018 | 12:25 | Interviews

- "Gefahr für die Stabilität in ganz Europa"

Die Europäische Union wirft Italien vor, mit dem neuen Haushaltsentwurf gegen die europäischen Stabilitätsregeln zu verstoßen. In einem Brief der EU-Kommission an die Regierung in Rom ist von beispiellosen Abweichungen die Rede. DIW-Konjunkturexperte Stefan Gebauer sagt, die EU müsse jetzt klarmachen, dass es grundsätzliche Vereinbarungen gibt, die nicht immer wieder gebrochen werden können.