- Verbraucherzentrale fordert Nachrüstungen für Diesel-Fahrzeuge

Wer jetzt ein Auto kaufen will, hat es nicht leicht: Darf es prinzipiell noch ein Diesel sein? Der Verkehrsclub Deutschland will bei der Entscheidung helfen und legt am Donnerstag seine Umweltliste vor. Mit Autos, die nach ökologischen Kriterien in Ordnung sind. Ein Beitrag von Gerd Dehnel mit Einzelheiten.