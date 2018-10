Der aktuelle ARD-DeutschlandTrend belegt, was schon die Bayernwahl am vergangenen Sonntag angedeutet hat: Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD stecken in einer tiefen Krise. Im ARD-DeutschlandTrend, den Infratest Dimap durchgeführt hat, kommt die Union auf 25 Prozent, die SPD auf 14 Prozent - das sind die schlechtesten Werte für beide, seitdem es diese Umfrage gibt. Michael Kunert, Geschäftsführer von infratest dimap, geht im Inforadio davon aus, dass sich dieser Trend auch auf die Hessen-Wahl am 28. Oktober niederschlagen wird.