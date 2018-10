imago/Christian Thiel Bild: imago/Christian Thiel

Fr 19.10.2018 | 09:05 | Interviews

- Kunert: "Terminus Große Koalition ist nicht mehr passend"

Der aktuelle ARD-DeutschlandTrend belegt, was schon die Bayernwahl am vergangenen Sonntag angedeutet hat: Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD stecken in einer tiefen Krise. Im ARD-DeutschlandTrend, den Infratest Dimap durchgeführt hat, kommt die Union auf 25 Prozent, die SPD auf 14 Prozent - das sind die schlechtesten Werte für beide, seitdem es diese Umfrage gibt. Michael Kunert, Geschäftsführer von infratest dimap, geht im Inforadio davon aus, dass sich dieser Trend auch auf die Hessen-Wahl am 28. Oktober niederschlagen wird.



ARD-DeutschlandTrend ARD tagesschau.de - GroKo im Allzeit-Tief, Grüne im Aufwind Gut 53 Prozent hatten Union und SPD zusammen bei der Bundestagswahl bekommen. Im aktuellen DeutschlandTrend kommt die Regierungskoalition nur noch auf 39 Prozent - ein Rekord-Negativwert.

Grundsätzlich habe sich im aktuellen ARD-DeutschlandTrend ein Muster wiederholt, das immer wieder komme, so der infratest-dimap-Chef: "Die Verlierer bei einer Landtagswahl schneiden in den Tagen danach in bundesweiten Umfragen immer schwächer ab", analysiert Kunert.



"Begriff Große Koalition nicht mehr verwenden"

Doch bei solch bröckelnden und schwachen Werten - kann man da eigentlich noch von "großen Volksparteien" sprechen? Nein, meint der Meinungsforscher: "Ich habe schon vor einem halben Jahr per Mail meine Mitarbeiter gebeten, den Begriff 'Große Koalition' nicht mehr zu verwenden, er ist nicht mehr angemessen. Wenn die SPD in Bayern nicht mal mehr 10 Prozent erreicht, dann ist dieser Terminus einfach nicht mehr passend."



Schon bei der Bundestagswahl 2017 hätten Union und SPD beide massiv verloren, die Querelen bei der Regierungsbildung und auch danach hätten bei den Wählern ganz deutliche Spuren hinterlassen. "Das wird auch in Hessen durchschlagen", prognostiziert Kunert.



Auf der Gewinnerseite stehen derweil eindeutig die Grünen, so Kunert: "Bei ihnen sieht alles rosig aus, weil auch die aktuellen Themen passen: Hambacher Forst, Kohleausstieg, der heiße Sommer, Diesel, saubere Luft, da werden den Grünen eine klare Kompetenz und klare Botschaften zugeordnet", erklärt Kunert.

Grüne kommen auf 19 Prozent