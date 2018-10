imago/Christian Mang Bild: imago/Christian Mang

Do 18.10.2018 | 07:05 | Interviews

- Vermögensabschöpfung: Berlin will den Clans ans Geld

Mit einer Strategie der kleinen Nadelstiche will Berlin der organisierten Kriminalität das Leben schwer machen. Dazu sollen illegale Vermögen gezielt eingezogen werden. Aus Sicht von Justiz und Politik schlägt diese Maßnahme bereits an. Tom Schreiber, Sprecher für Verfassungsschutz der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sieht Erfolge, aber auch eine riesige Dunkelziffer an Geldern.