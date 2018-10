- Brexit: Der Druck auf May wächst

Nachdem die Brexit-Gespräche einfach nicht vorangehen, erhöht die Europäische Union den Druck auf das scheidungswillige Großbritannien. Wie man in London mit dem Druck umgehen wird, erklärt Roland Sturm, Professor für Politische Wissenschaft, Europaforschung und Politische Ökonomie an der Uni Erlangen.

Der 29. März 2019 ist ein Freitag – und möglicherweise wird er ein "Schwarzer Freitag". Eingehen in die Geschichte wird er in jedem Fall: denn da soll Großbritannien raus aus der EU. Doch einen Scheidungs-Vertrag gibt es immer noch nicht. Beim EU-Gipfel am Mittwoch gab es keine Fortschritte. Brüssel hat sogar ein Sondertreffen abgesagt, erhöht also den Druck auf Großbritannien.

Roland Sturm ist Professor für Politische Wissenschaft, Europaforschung und Politische Ökonomie an der Universität in Erlangen. Er meint: In London spekuliere man immer noch darauf, dass die EU kurz vor dem Ende der Verhandlungen flexibler würde.