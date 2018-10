imago/allOver Bild: imago/allOver

Do 18.10.2018 | 07:25

- Wie sieht die Uni der Zukunft aus?

Auch in Zeiten von Google und Wikipedia geht man zur Universität und lernt in Hörsälen und Bibliotheken - ganz analog. Aber auch die Unis und ihre Studierenden stellen sich stärker auf die Bedingungen des digitalen Zeitalters ein. Professor Heiner Barz leitet die Abteilung Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Er sagt uns, warum wir auch in Zukunft noch Professoren wie ihn brauchen.