Mi 17.10.2018 | 15:25 | Interviews

- Wie innovativ ist Deutschland wirklich?

Nach einer neuen Studie des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland das Land mit der weltweit höchsten Innovationsfähigkeit. Und das, obwohl wir beim schnellen Internet hinterherhinken und die meisten Patente in China angemeldet werden. Der Wirtschaftswissenschaftler Alfred Kleinknecht vom Institut der Hans-Böckler-Stiftung führt die gute Entwicklung auf die brummende Konjunktur in Deutschland zurück: "Das kann dabei geholfen haben, in den Messungen den Umschwung geschafft zu haben."

Hinzu komme das deutsche Bildungssystem, das gute Voraussetzungen schaffe. Und: "Die Stärke von Deutschland liegt in der Zufriedenheit beim Kunden. Ein wichtiger Indikator in dem Bericht ist, dass Deutschland traditionell gut ist im Weiterentwickleln von Produkten und bei deren Qualität. Das hat offenbar jetzt beim neuen Bericht viel mehr Gewicht bekommen", anaylsiert Kleinknecht. Im jährlichen Ranking des Weltwirtschaftsforums und in der Gesamtwertung landet Deutschland derweil auf Platz drei der wettbewerbsfähigsten Wirtschaften der Welt. Ganz vorn sehen die Autoren hier die USA, gefolgt von Singapur. Die Schweiz, jahrelang an der Spitze, kommt demnach nur auf Platz vier, weil die Autoren ihre Bewertungsmethoden änderten und neue Technologien stärker berücksichtigten.

Infos im www weforum.org - Die Studie zum Nachlesen



Gesamt-Spitzenreiter USA: "Daten vor Trump ausschlaggebend"