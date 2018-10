- Gekommen, um zu bleiben

Wenn ein Politiker früher einen Skandal verursachte oder durch Fehlleistungen auffiel, dann nahm er in aller Regel wenig später seinen Hut. Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei: Es ist aus der Mode gekommen, Konsequenzen zu ziehen. CSU-Chef Horst Seehofer lehnt einen Rücktritt aus der Wahlschlappe in Bayern - bisher - ab. Warum kleben manche an ihren Stühlen? Der Sozialpsychologe Wolfgang Scholl erklärt: "Macht führt dazu, dass die Wahrnehmung verschiedener Faktoren sehr begrenzt wird."

"Menschen mit mehr Macht sind weniger aufmerksam als Menschen mit weniger Macht. Sich selbst in gutem Licht darstellen zu wollen führt dazu, dass man Dinge beschönigt, auch Dinge, die nicht so gut laufen", sagt Scholl im Gespräch mit Leon Stebe.



Dabei wäre ein sofortiger Seehofer-Rücktritt "sinnvoll und für die CSU wie eine Befreiung und gute Tat", so Scholl. Das Motiv für das Verbleiben im Amt liege in Seehofers Machtanspruch: "Macht ist etwas, was die meisten haben. Viel Macht wie Politiker in Spitzenpositionen hätten auch gerne viele. Mit Macht kann man Dinge gestalten und will auch dann gerne daran festhalten, wenn es nicht so gut läuft."



Doch liegt in diesem unbeirrten Festhalten am Amt nicht auch eine Gefahr für die Demokratie? Scholl: "Das ist auf jeden Fall ungünstig. Es ist natürlich der Sinn der Demokratie, dass sie Macht auf Zeit verleiht. In solchen Situationen, wo explizit ein Misstrauensvotum durch eine Wahl erfolgt, sollte die Verantwortung übernommen werden."