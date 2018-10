AP Bild: AP

- Brexit: EU bietet längere Übergangsphase

Am Mittwochabend startet in Brüssel der EU-Gipfel, bei dem es um den Brexit und seinen genaueren Ablauf geht. EU-Unterhändler Barnier hatte am Dienstag in Luxemburg den Europaministern den Stand der Dinge mitgeteilt - und die Aussichten auf schnelle Lösungen sehen düster aus. Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagt: "Es geht darum, Nachteile für die EU-Bürger zu vermeiden."