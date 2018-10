imago/K.M.Krause Bild: imago/K.M.Krause

- 20 Jahre "Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur"

Für Abiturienten ist die DDR so weit weg wie der Erste Weltkrieg, heißt es in der Berliner Aufarbeitungs-Stiftung. Jungen Menschen den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur zu vermitteln, ist ein wichtiges Anliegen. An diesem Mittwoch feiert die Stiftung ihren 20. Geburtstag. Von Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, wollen wir wissen: Was wurde erreicht, und wo sieht er die größten Baustellen?

Wer wissen will, was Menschen in der DDR passieren konnte, die unangepasst waren, um politische Teilhabe rangen, und ihren Protest gegen Willkür und Repressionen öffentlich machten, der muss Roland Jahn fragen. Er saß im Gefängnis und musste die DDR schließlich verlassen – gegen seinen Willen. Anfang der 80er-Jahre, nachdem er mit Gleichgesinnten die Friedensgemeinschaft Jena gegründet hatte, wurde er zwangsausgebürgert und außer Landes gebracht. Seit mehr als sieben Jahren ist er nun Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und als solcher auch Gast beim Festakt zu 20 Jahren Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ein Begriff, den Jahn für zutreffend hält, auch wenn er von vielen kritisch gesehen wird: "Es ist müßig, sich über solche Begriffe zu streiten. Die DDR war eine Diktatur und es war eine Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Schon in der Verfassung hatte sie festgeschrieben, dass sie die führende Rolle hat und in dem Sinne gab es keine demokratischen Verhältnisse, die es ermöglicht hätten, dass diese Partei abgewählt wird."

"DDR-Kritik ist keine Kritik an den Biographien"

Dass sich Menschen mit dem Begriff schwer tun, versteht Jahn, aber: "Es ist wichtig, dass wir die Kritik an der DDR nicht gloeichsetzen mit Kritik an den einzelnen Biographien. Es gilt, Respekt vor den Biographien der Menschen, die unter diesen Verhältnissen gelebt haben, zu haben. Das ist wichtig, gerade für die Aufarbeitung."



Seit ihrer Gründung hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur deutschlandweit rund 3300 Projekte mit knapp 48 Millionen Euro gefördert. Die Stiftung habe dazu beigetragen, die ostdeutsche Aufarbeitung zu stärken und das Interesse an der Auseinandersetzung mit der DDR auch im Westen zu etablieren, sagte Geschäftsführerin Anna Kaminsky der Deutschen Presse-Agentur.



An diesem Mittwoch begeht die Stiftung in Berlin ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung (19.00 Uhr). Dazu werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) im Museum für Kommunikation erwartet. Beide wollen Grußworte halten. Die Stiftung wurde auf Beschluss des Bundestages eingerichtet und nahm im November 1998 die Arbeit auf.

