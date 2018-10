imago/Reiner Zensen Bild: imago/Reiner Zensen

Di 16.10.2018 | 06:25 | Interviews

- Mesale Tolu: "Es wird auf eine Haftstrafe hinauslaufen"

Knapp zwei Monate nach ihrer Ausreise aus der Türkei wird die deutsche Journalistin Mesale Tolu am Dienstag an der Fortsetzung ihres Prozesses in Istanbul teilnehmen. Ihr wird Terrorunterstützung vorgeworfen, Tolu weist die Vorwürfe entschieden zurück. Was die Journalistin in der Türkei erwartet, ist im Moment völlig unklar. Im Inforadio-Gespräch erklärt sie, weshalb sie trotzdem zurückkehrt.

"Ich denke, dass die Chancen für die Aufhebung der Ausreisesperre meines Mannes dadurch erhöht werden, und dass mein Mann auch diese Unterstützung von mir benötigt", begründet Tolu im Gespräch mit Alexander Schmidt-Hirschfelder. Aber auch der Sohn, der in Deutschland lebe, sei eine große Motivation: "Es ist wichtig, dass er seinen Vater bei sich hat."



Ob sie in der Türkei nicht erneut festgenommen und verurteilt wird, darüber kann sie sich "nicht sicher" sein, wie sie einräumt. "Sicher konnte ich aber auch nicht sein, als ich eine monatelange Ausreiseperre in derTürkei hatte. Auch heute kann man mich jederzeit festnehmen, das sind die Risiken, die ich mitnehme." Natürlich sei sie sehr angespannt - und: "Ich denke, im Endeffekt wird es auf eine Haftstrafe hinauslaufen." Doch mundtot wolle sie sich nicht machen lassen: "Es gibt noch sehr viele inhaftierte Journalisten in der Türkei. Wenn ich schreibe, erinnere ich an sie. Und ich werde als Journalistin auch immer wieder auf diese Themen zurückgreifen."



Seit Ende August in Deutschland