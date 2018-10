ZB Bild: ZB

- Schubert will kein "Weiter so"

Seit Sonntag steht fest: Mike Schubert (SPD) wird neuer Oberbürgermeister von Potsdam. Er setze sich in der Stichwahl gegen die Linken-Kandidatin Martina Trauth durch. Im Inforadio-Gespräch kündigt Schubert Veränderungen und Analysen an - so sollen beispielsweise Fehler der Vergangenheit offen benannt werden. Schwerpunkte möchte er bei der Wohnungspolitik und dem regionalen Nahverkehr setzen.