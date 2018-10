imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Mo 15.10.2018 | 15:25 | Interviews

- "CSU und Grüne trennen teilweise Welten"

Mit 17,5 Prozent sind die Grünen bei der Bayern-Wahl am Sonntag zweitstärkste Kraft geworden. Trotzdem sieht es so aus, als ob auch künftig in Bayern ohne sie regiert wird, denn die CSU schielt auf die Freien Wähler als Koalitionspartner. Die Grünen stehen trotzdem für Sondierungen bereit, sagt Ludwig Hartmann von den Grünen im Bayerischen Landtag. Entscheidend sei, dass die CSU Bereitschaft zeige, ihre Politik zu ändern.