Mo 15.10.2018 | 09:05 | Interviews

- SPD-Generalsekretär Klingbeil: "Wir müssen mutiger werden"

Mit unter 10 Prozent hat die SPD in Bayern einen historischen Tiefpunkt erreicht. Die Sozialdemokraten scheinen in Schockstarre und sehen im Zerwürfnis der Schwesterparteien CDU und CSU einen der Hauptgründe für das eigene Scheitern im Freistaat. "Das Ergebnis war ein klares Signal an die Regierungsparteien in Berlin, dass wir aufhören sollen mit dem Streit", sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Man brauche nun einen "Stil des Miteinanders" in der Großen Koalition. Die SPD generell müsse erkennbarer werden, vor allem bei ihrem Kernthema soziale Gerechtigkeit.