Mo 15.10.2018 | 07:25 | Interviews

- AfD-Chef Gauland: "Wir müssen noch stärker werden"

Erwartungsgemäß hat die Alternative für Deutschland in Bayern den Einzug in den Landtag geschafft - mit 10,2 Prozent. Im Interview zeigt sich Parteichef Alexander Gauland "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis. Die AfD habe das Potential als Partei weiter zu wachsen: "Wir können leicht auf 20 Prozent kommen, wenn wir nichts falsch machen und wenn wir uns so weiterverhalten, wie wir es bisher getan haben", so Gauland im Inforadio. Mittel- und langfristig müsse die AfD Verantwortung übernehmen. Noch sei es aber zu früh dafür.